La circulation sur le réseau de la STIB retourne progressivement à la normale

La circulation sur le réseau de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) retourne progressivement à la normale mercredi après-midi. Quatre lignes de métro ont connu mercredi matin des ralentissements à la suite d'une action de grève du syndicat libéral CGSLB. "Depuis le début d'après-midi, la situation s'améliore", explique la STIB. "Nous ne comptons plus que six minutes d'intervalle entre deux métros". Quatre lignes du métro bruxellois (M1, M2, M5, M6) ont dû rouler au ralenti durant toute la matinée. Le trafic a pu être établi sur trois d'entre elles (M2, M5, M6). En ce qui concerne la circulation en surface des trams et des bus, celle-ci n'a pas été perturbée par les actions syndicales.