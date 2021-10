C’est parti pour le prolongement de l’autoroute cyclable

Les cyclistes du Vlaamse Rand vont être ravis ! Une nouvelle "autoroute cyclable" est en cours de construction le long de l’E40 entre l’avenue du Péage (frontière de la commune de Zaventem) et le rond-point de l’avenue des Communautés (à Woluwe-Saint-Lambert, à deux pas du territoire d’Evere).

Il s’agit en réalité du chaînon manquant entre, d’une part, la nouvelle piste cyclable sur l’E40 entre le rond-point woluwéen et le boulevard Reyers (Schaerbeek), et d’autre part, la piste cyclable F203 (entre l’avenue du Péage et Woluwe-Saint-Étienne).

Contrairement à la piste cyclable "sur" l’E40, ce nouveau tronçon prend place à côté de l’autoroute, sur l’accotement. Les arbres ont déjà été abattus, et des travaux de sol sont en cours. La construction à proprement parler de la piste aura lieu début 2022.

300 millions d’euros pour 115 km

Chose étonnante : le chantier est situé en Région bruxelloise, mais c’est en fait l’agence publique flamande des travaux, la Werkvennootschap, qui a introduit les permis et réalise ces travaux de prolongement de la F203… avec des fonds bruxellois.

Il faut dire que cette petite piste d'environ 500 mètres fait en fait partie d'un plan plus vaste de connexion cyclable. L'agence nous indique en effet qu'"en 2023, l'itinéraire cyclable sera prolongé jusqu'à Louvain, via Bertem". De même, grâce aux fonds de relance, 300 millions d'euros pour quelque 115 km de nouvelles pistes cyclables en périphérie flamande autour de Bruxelles.

Ajoutons qu'à terme, la piste cyclable de l'E40 (temporaire et séparée du trafic par des blocs de béton) entre Woluwe-Evere et Reyers sera refaite en une "autoroute cyclable confortable", nous assure le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité.

Un projet qui s’inscrit dans la transformation de l’E40 en "boulevard urbain". "Les plans à cet effet seront élaborés par Bruxelles Mobilité, mais on ne sait toujours pas quand ce grand projet pourra démarrer. Il est effectivement prévu que le projet actuel reste en place jusqu’à cette date."