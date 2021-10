Jette : six nouveaux sens uniques dans le quartier Notre-Dame-de-Lourdes dès le 1er novembre

Il va falloir s’y habituer ! Dès ce 1er novembre 2021, un nouveau plan de circulation entre en vigueur à Jette dans le quartier Warland et Notre-Dame-de-Lourdes. Le but : sécuriser les carrefours et limiter le trafic de transit.

"Beaucoup de rues du quartier sont très étroites et à double sens. On a eu des plaintes de la part des habitants, car des rétroviseurs sont souvent cassés et le passage est trop étroit", explique Nathalie De Swaef (Groen), qui assure que ce plan a fait l'objet d'un processus participatif.

Pas moins de six rues vont être mises en sens unique : rue Berré (de l’avenue Notre-Dame-de-Lourdes vers l’avenue Warland), rue Bullins (de l’avenue Warland vers la rue R. Uyttenhove), rue Mayelle (de l’avenue Warland vers l’avenue Notre-Dame de Lourdes), avenue Notre-Dame-de-Lourdes (de la rue Mayelle vers la rue du Pannenhuis), rue Josse de Boeck (de la place de la Grotte vers la rue du Pannenhuis) et rue Steppé (de la rue du Pannenhuis vers l’avenue Notre-Dame de Lourdes).

©Commune de Jette

"Les sens uniques sont un moyen facile d'améliorer la circulation. Cela demande peu d'investissements et le résultat n'est pas à négliger", assure la mandataire.L'avenue Odon Warland, artère principale de ce quartier, reste quant à elle à double sens. "On travaille sur un plan de réaménagement de cette avenue qui apportera plus d'apaisement et de sécurité routière."

Aucun changement n’intervient cependant au niveau du stationnement du quartier. Une enquête publique sera menée par la suite pour évaluer ce plan de circulation.