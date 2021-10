La Stib adapte certaines lignes pour faciliter l'accès aux cimetières pour la Toussaint

L'itinéraire de plusieurs lignes de bus sera modifié le 1er Novembre afin de faciliter l'accès aux différents cimetières de la Région bruxelloise et de la périphérie à l'occasion de la Toussaint, a annoncé vendredi la Stib. Ces modifications s'appliqueront durant les horaires d'ouverture des cimetières. Concrètement, les lignes 37 et 43 seront déviées de 09h30 à 16h30 afin d'offrir un accès au cimetière d'Uccle. Les lignes 59 et 63 seront déviées entre 07h00 et 16h30 afin d'offrir une desserte vers le cimetière de Bruxelles et la ligne 75 sera prolongée jusqu'au cimetière d'Anderlecht de 08h00 à 16h30.

Enfin, pour les personnes souhaitant se rendre au cimetière de Woluwe-Saint-Lambert, une navette 73 sera mise en circulation entre la station de métro Crainhem et l'arrêt Long-Chêne. Cette navette circulera toutes les 30 minutes entre 09h30 et 16h10.

