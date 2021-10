Saint-Josse administre 3.000 doses de vaccin en un mois

Émir Kir (PS) et la commune de Saint-Josse poursuivent la grande campagne de vaccination, ô combien nécessaire à Saint-Josse. En "étroite collaboration avec la Cocom", ce sont 3.000 doses de vaccin contre le coronavirus qui ont été administrées aux citoyens sur le mois d'octobre.





Pour rappel, jusqu'au 24 décembre, un dispositif est déployé au numéro 1 de la rue du Merinos. De plus, un vacci-bus est également à disposition tous les jeudi sur le territoire communal. Mais la la campagne n'est pas finie, et les autorités le savent, Emir Kir en premier. "Avec les chiffres actuels, nous invitons la population à se faire vacciner pour éviter les formes les plus graves du COVID-19. 3000 doses en un mois, 700 Covid Safe Tickets imprimés, 250 applications installées, c'est la réalité du terrain du mois d'octobre. Je demande également à la population de respecter les gestes barrières pour limiter la propagation du virus."

Pour rappel, la commune annonçait le retour des mesures "Corona" (notamment concernant le télétravail) en début de semaine.