Près de 100.000 euros à huit nouveaux projets en faveur du vélo à Bruxelles

Les projets proviennent des pouvoirs publics, d'associations et d'écoles de la Région bruxelloise.

Le Fonds Bikes in Brussels, géré par la Fondation Roi Baudouin, vient de sélectionner huit projets de parkings à vélos dans sept communes bruxelloises, pour un montant total de 94.235 euros, annonce la Fondation mercredi. De nouveaux parkings à vélos à Woluwe-Saint-Lambert, Ixelles, Anderlecht, Etterbeek, Schaerbeek, Uccle et Bruxelles vont ainsi permettre à davantage de monde d'opter pour le vélo comme moyen de déplacement privilégié dans la capitale. Les projets proviennent des pouvoirs publics, d'associations et d'écoles de la Région bruxelloise.

Ce nouveau développement porte à 53 le nombre d'initiatives en faveur du vélo à Bruxelles soutenues par le Fonds depuis sa création fin 2018 au sein de la Fondation Roi Baudouin, pour un montant total de plus de 4 millions d'euros.