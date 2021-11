Des enfants tenus en laisse sur le piétonnier bruxellois: comment les gens réagissent-ils? (VIDEO)

#Balancetonbar: un événement "en non-mixité choisie" pour boycotter des bars et clubs ce vendredi

Le collectif féministe "Les sous-entendu·e·s" et l'espace d'art bruxellois "That's what x said", réunis au sein de l'Union féministe intersectionnelle autogérée (UFIA), ont appelé lundi à un boycott des bars et des clubs ce vendredi afin de protester contre les violences sexuelles qui y ont cours.