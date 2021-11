Le nombre de PV corona à Bruxelles suit le rythme des mesures

Selon les chiffres de la députée bruxelloise Bianca Debaets, le nombre de PV a sensiblement baissé lorsque les mesures contre le coronavirus ont été assouplies. En avril 2020, lors de la première vague et le confinement, 9.365 PV corona ont été dressés à Bruxelles pour ce seul mois. Il s'agissait alors d'un record. Le deuxième mois le plus prolifique en matière de PV a été le mois de novembre 2020 avec 7.507 PV. Les chiffres suivent l'évolution de la pandémie et des mesures mises en place: plus les vagues sont importantes, plus le nombre de PV dressés l'est aussi.

Depuis la fin de la troisième vague et de l'assouplissement des mesures au début de l'été 2021, le nombre de PV pour infractions aux mesures anti-coronavirus s'est effondré. En mai 2021, la police de Bruxelles a infligé 1.195 PV, puis 385 en juin, 177 en juillet et 288 en août.

"Nous constatons que le nombre de PV a suivi la tendance de l'assouplissement des mesures, mais cela pourrait changer à nouveau alors que la quatrième vague approche. J'espère que les zones de police augmenteront à nouveau le nombre de contrôles de toutes les mesures si nécessaire, afin d'assurer la sécurité de tous", a déclaré Mme Debaets.