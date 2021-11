La VUB et le parlement bruxellois décernent le titre de Docteur Honoris Causa à Pierre Kompany

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) et le parlement bruxellois décernent le titre de Docteur Honoris Causa à Pierre Kompany. L'événement aura lieu ce soir au théâtre de La Monnaie. La VUB remettra également, en collaboration avec d’autres partenaires, un Doctorat Honoris Causa à la journaliste Ann Druyan, impliquée dans des projets de vulgarisation scientifique, à l'artiste William Kentridge, et aux scientifiques Antoni Ribas et Thierry Boon Falleur, qui tous deux font autorité en matière d'immunothérapie. Koenraad Tinel et Simon Gronowski seront également à l'honneur lors de la cérémonie. Ils ont reçu un doctorat honorifique de la VUB et de l'ULB en 2020.

"Spontanément on associe Pierre Kompany (71) à son fils Vincent. Mais Pierre est un personnage d'exception lui aussi. Marqué par le régime de Mobutu, il arrive en Belgique comme réfugié politique en 1975. Plus de 40 ans plus tard, il devient le premier bourgmestre noir de Belgique dans la commune de Ganshoren, témoin d'une Belgique qui arrive tout doucement à faire le deuil quant à son passé colonial. Lui-même n'a jamais renié ses origines. Il parle de sa nouvelle patrie avec un profond respect", assure la VUB dans un communiqué.