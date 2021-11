L’extension du Shopping de Woluwe-Saint-Lambert recalée

C’est un non clair et net. La commune de Woluwe-Saint-Lambert a fait part de son opposition au projet d’extension du Woluwe Shopping Center. La société Eurocommercial, propriétaire du centre commercial, souhaite construire une extension à l’angle du cours Paul-Henri Spaak et de la rue Saint-Lambert et créer 95 logements au-dessus des commerces.

Plusieurs raisons ont motivé l'avis négatif du collège des bourgmestre et échevins woluwéens. Primo, le projet d'extension ne s'intègre pas dans le quartier : sept niveaux hors-sol (25 mètres de hauteur) et une façade, côté du cours Paul-Henri Spaak, de 116 mètres. "Le collège estime que le projet, par son gabarit, sa volumétrie et son esthétique, est trop massif et ne tient pas compte du contexte bâti environnant. Les façades latérales sont particulièrement mal intégrées dans le tissu urbanistique et présentent des hauteurs beaucoup trop importantes."

La commune juge encore que l’extension projetée présente un recul trop faible par rapport à l’espace public tant du côté du cours Paul-Henri Spaak que du côté de la rue Saint-Lambert, empêchant tout aménagement correct de l’espace public, comme une piste cyclable par exemple.

Deuzio, la commune craint la construction d'un nouveau parking de 2 niveaux en sous-sol. "Cela risque d'entraver l'écoulement naturel des eaux. Le projet d'extension se trouve dans une zone d'aléa d'inondations moyen à élevé. Le boulevard de la Woluwe et le complexe commercial du Woluwe Shopping ont déjà fait l'objet d'inondations à plusieurs reprises (septembre 2005, juillet 2006 et juin 2016)."

Le projet attend désormais la décision de l'urbanisme régional. "Si la région valide la demande de permis d'urbanisme, nous étudierons les voies de recours possibles", prévient déjà l'échevine woluwéenne de l'Urbanisme Delphine de Valkeneer (Défi).