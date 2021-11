Une enfant de 4 ans s'échappe de sa garderie à Anderlecht: la police ouvre une enquête

Ce lundi, en fin de journée, un petit enfant de 4 ans s'est échappé de sa garderie située à Anderlecht, malgré une lourde porte à code et un surveillant. Il a été retrouvé sain et sauf près de la gare de Bruxelles Sud, une trentaine de minutes plus tard.

"On ne sait pas encore très bien comment le petit garçon a pu s’échapper, explique Elke Roex, échevine de l’éducation à nos confères d'HLN. L’école est bien sécurisée. Une lourde porte ferme l’entrée, et les parents ne peuvent entrer qu’après s’être identifiés devant une caméra. Pour sortir, il faut même entrer un code. Nous pensons donc que le bambin a suivi le parent d’un autre enfant à l’extérieur. Mais même cela est assez étrange, car il y a toujours un surveillant à la porte.”

“Dès que sa disparition a été constatée, les superviseurs ont immédiatement prévenu la police. Ils préparaient déjà un mandat de perquisition lorsqu’il est apparu que le bambin avait été trouvé par la police ferroviaire. Mais c’est quand même une chose terrible. Cela n’aurait jamais dû arriver. Et pourtant, malgré toutes ces mesures, c’est arrivé."

La police a ouvert une enquête.