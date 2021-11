Manifestation anti-mesures sanitaires: 35.000 personnes présentes, la police intervient avec l'arroseuse et des lacrymogènes (VIDEO)

Les participants veulent avant tout protester contre le pass sanitaire, qu'ils estiment être un facteur de division dans la société. Le cortège s'est mis en route dès 13h25 au lieu de 14h00, vu le monde présent. La police ne dispose pas encore d'une estimation précise mais elle pense, comme les organisateurs, que des milliers de personnes se sont mobilisées. Peu de personnes portent un masque. Beaucoup sont venues protester simplement, sans pancarte.

A 14h45, un incident était à déplorer: " Nous avons du faire intervenir un véhicule arroseur. Des manifestants voulaient continuer tout droit sur l'Avenue des Arts au lieu d'utiliser l'itinéraire autorisé vie la rue Joseph II. Il y a eu des feux d'artifice ", détaille Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixellles.

Dans cet affrontement, plusieurs manifestants portaient des cagoules et brandissaient des drapeaux nationalistes flamands. La police est également intervenue à coups de gaz lacrymogène.

Le face-à-face avec les forces anti-émeutes s'est déroulé près du quartier européen et du gouvernement à Bruxelles.

A 15h15, aucune arrestation administrative n'était enregistrée.

La situation dégénère

En fin d'après-midi, la manifestation a progressivement dégénéré. Selon les premières informations, des feux d'artifice auraient été tiré en direction des forces de l'ordre. Plusieurs agents seraient ainsi blessés. Selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, des véhicules de police auraient également été endommagés par des casseurs.

Plusieurs vidéos font état de véritables scènes de chaos dans le quartier européen.

Manifestation autorisée

La manifestation a fait l'objet d'une autorisation par la Ville de Bruxelles, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Un parcours a été défini avec les forces de l'ordre jusqu'à la petite rue de la Loi, au coeur des institutions européennes à Bruxelles. Un podium a été mis en place à l'arrivée pour que des discours puissent avoir lieu. La dislocation est prévue en fin d'après-midi, vers 17h00.

"On veut la vérité"

" Nous dénonçons les mesures restrictives de liberté, qui n'ont pas constitué une solution structurelle pour les soins de santé ", ont défendu les organisateurs dans leur communiqué.

"On prône aujourd'hui la liberté, mais on voudrait surtout la vérité", défend une femme d'un petit groupe citoyen qui porte le slogan "J'aime la liberté". "On trouve que l'information est toujours manipulée dans un sens ou dans l'autre. On n'est pas contre le vaccin en soi, mais ce n'est pas la solution miracle qu'on nous avait vendue. On ne nous parle pas des effets secondaires".

Un couple autour des 45 ans est venu de Courtrai avec ses deux enfants de 9 et 14 ans. "Le Covid Safe Ticket (CST) n'est pour moi pas une option d'avenir", dénonce le mari. "On refuse de prendre ce chemin autoritaire. En plus, notre enfant de 14 ans ne peut plus aller dans plein d'endroits car il n'a pas le CST."