MyBXL : le nouveau portail pour la habitants de la Ville de Bruxelles

a Ville de Bruxelles a officiellement lancé lundi son nouveau portail citoyen appelé "MyBXL", instrument phare de son projet Smart City. Ses services ont progressivement été mis en route à compter du 25 juin dernier. Cette nouvelle plateforme en ligne vise à moderniser l'administration digitale de la Ville. Elle permet aux Bruxellois de commander et de gérer leurs documents administratifs.

Fabian Maingain, échevin bruxellois de la Simplification administrative et de la Smart CIty, estime que "MyBXL n'est pas seulement une boîte aux lettres numérique vers la Ville, ou une plateforme digitale de commande de documents. C'est beaucoup plus ! Il permet de lancer un processus ou un dossier qui sera ensuite pris en charge et traité, dans le même logiciel, par un collaborateur de la Ville. Ainsi, le citoyen a une vue claire sur le statut et l'avancement de son dossier. Il peut également participer à l'avancement de son dossier, et interagir avec la Ville".

Cette volonté de centralisation se concrétise en ligne à travers la plateforme numérique MyBXL, mais aussi sur le terrain à travers le futur centre administratif, dont le chantier est en cours sur le site du parking 58 et dont l'emménagement est prévu à l'automne 2022. L'actuel centre administratif est situé sur le boulevard Anspach, près de la place De Brouckère.