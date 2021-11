Le Conseil communal d'Ixelles a acté les remaniements liés au départ de Bea Diallo

Le conseil communal d'Ixelles a acté jeudi soir la démission du premier échevin socialiste de la commune Bea Diallo, parti pour assumer la fonction de ministre de la Jeunesse et des Sports en Guinée, et a procédé aux remaniements en rapport.

Le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo) a rendu hommage à Bea Diallo ainsi qu'à ses années d'engagement et à ses initiatives pour construire des politiques positives pour les Ixellois.

Le nouveau chef de fil des mandataires socialistes ixellois Romain de Reusme est revenu sur ses 15 années en tant qu'échevin : "Il a commencé comme échevin de la Jeunesse. En tout cas, c'est une compétence qu'on lui retiendra parce qu'il s'y est engagé avec beaucoup de coeur". Il a par ailleurs fait remarquer qu'avec celle des Sports, dont il a hérité en 2016, ce sont deux compétences qui étaient "très importantes à ses yeux", identifiées à son action politique à Ixelles et qu'il retrouvera dans ses fonctions au sein du gouvernement guinéen.

Son suppléant Mamoudou Kane a prêté serment comme nouveau conseiller communal.

Après sa démission du poste de président suppléant du conseil communal et l'installation à sa place d'Anne Delvaux, Yannick Piquet (PS) a lui été élu au poste d'échevin (25 oui et 14 non) et a prêté serment. Il prend les compétences de la Propreté des bâtiments et celle des Travaux publics de Romain de Reusme. Ce dernier ajoute quant à lui les compétences des Finances, du Personnel, des Pensions et des Sports à son échevinat, qui comptait déjà l'instruction publique.

Toujours dans les rangs PS - sp.a, Nabil Messaoudi reste échevin de la Propreté publique, de la Cohésion sociale et des Familles. Les compétences de la Jeunesse, du Jumelage et de la Coopération internationale s'ajoutent à sa charge.

Nevruz Unal se voit pour sa part attribuer les compétences de l'Emploi et de l'Insertion sociale, de la Prévention et de la tutelle sur les Hôpitaux, en plus de ses compétences de Rénovation urbaine, des Contrats de quartier et des Affaires juridiques.

Hassan Chegdani reste de son côté président du CPAS d'Ixelles.