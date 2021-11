Accueil Régions Bruxelles Le marché de Noël de Bruxelles, Plaisirs d’Hiver, accessible même sans CST : le vrai casse-tête sanitaire Avec sa stratégie du bracelet pour consommer, la capitale respecte-t-elle les mesures du Codeco ? Les instances officielles se renvoient toutes la balle… ©Bauweraerts Didier Sylvain Anciaux

C’est sans conteste l’un des évènements les plus attendus de l’année à Bruxelles, d’autant plus après son annulation l’année dernière pour des raisons sanitaires. En 2019, les Plaisirs d’Hiver auraient rassemblé plus de trois millions de visiteurs, rapportait Proximus. Sans aucun doute, l’iconique marché de...