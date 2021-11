Quatre chambres d’un hôtel du boulevard Adolphe Max partent en fumée (PHOTOS)

Une partie de l’hôtel Manhattan, boulevard Adolphe Max dans le centre de Bruxelles, a pris feu hier midi. Plusieurs chambres ont été ravagées. L’incendie n’a pas fait de victime.

Il a débuté dans une chambre du 3e étage et s’est propagé via un vide technique à l’intérieur du bâtiment vers une chambre voisine et deux chambres de l’étage supérieur.

Les pompiers bruxellois ont maîtrisé l’incendie avec les dévidoirs de l’hôtel et le branchement de leurs lances sur la colonne humide de l’hôtel. Il n’y a pratiquement pas eu de dégagement de fumée à l’intérieur de l’hôtel grâce au vide technique, qui donne sur l’air libre.

©ROBERT DECOCK/SIAMU

