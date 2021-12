Bruxelles rend hommage à Jojo

Peu de temps après l’annonce de la disparition du Grand Jojo dans la nuit de mardi à mercredi, les témoignages et hommages se sont multipliés en Belgique, et principalement à Bruxelles, fief adoré du chanteur.

"Le Grand Jojo, c'est la joie qui traverse les générations de Belges. Je n'oublierai jamais ses prestations lors du Bal national dans les Marolles. Un amoureux de la Belgique et des Belges", a commenté le bourgmestre bruxellois Philippe Close (PS). "Nous perdons une figure bruxelloise qui aura marqué plusieurs générations avec son énergie et ses chansons. Ta légendaire bonne humeur va beaucoup nous manquer", a de son côté tweeté le ministre-Président, Rudi Vervoort (PS).

Il faut dire que celui qui a chanté "Mexico" et "Jules César" est, malgré son succès et son goût pour les voyages, resté attaché à sa terre d’origine : Bruxelles, et en particulier l’Ouest bruxellois. Après une enfance à Koekelberg et Molenbeek, Jules Jean Vanobbergen de son vrai nom a finalement fini sa vie dans le Vlaamse Rand, à Grand-Bigard, à un jet de pierre de la frontière régionale.

"De la tendresse reconnaissante au Grand Jojo pour sa zwanze douce et souriante", s'est exprimé Olivier Maingain (Défi). Fidèle à Bruxelles, ses traditions, son Horeca et ses fêtes, le chanteur a été un véritable ambassadeur de la fameuse " zwa nze " belgo-bruxelloise. Apportant une touche de légèreté décalée typiquement belge.

Hommage également du côté sportif : "Sa voix résonnera à jamais dans notre stade", a partagé le RSC Anderlecht, pour qui la star des bals populaires a chanté "Anderlecht champion".

La Ville de Bruxelles a ouvert un "livre d’or" en hommage au Grand Jojo. Les citoyens qui le souhaitent sont invités à l’hôtel de ville pendant une semaine pour mettre par écrit leurs marques de sympathie. Les plus grands succès du chanteur bruxellois ont d’ailleurs été diffusés ce mercredi fin d’après-midi sur la Grand-Place.

Ro. Ma.