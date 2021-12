Affaire de corruption dans l'administration d'Anderlecht: 5 personnes sous mandat d'arrêt

Concernant la délivrance de fausses annexes 19bis permettant l'octroi d'un titre de séjour à des travailleurs étrangers, deux fonctionnaires anderlechtois ont été inculpés de corruption publique, faux et usage de faux et participation à une organisation criminelle et libérés sous conditions, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles.