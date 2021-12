Accueil Régions Bruxelles "Tant que le politique ne nous écoutera pas, on marchera", "Je ne veux pas d’une société divisée": reportage au coeur de la manifestation anti-mesures sanitaires Au moins 8 000 personnes se sont retrouvées dans la capitale pour une marche dénonçant la gestion de la crise sanitaire. Mais que revendique donc tout ce monde ? À la question "Pourquoi manifestez-vous ?", les réponses varient. Certains refusent la vaccination, d’autres craignent son obligation, d’autres, encore, critiquent le Covid Safe Ticket (CST) ou le port du masque. Reportage au coeur de la manifestation bruxelloise. ©Ennio Cameriere Benayad Maryam

Le cortège démarre, on est en retard, mais nos camarades y sont déjà, donc on se grouille", nous explique un groupe venu de Liège et rencontré dans le métro. Direction la station de métro Rogier pour rejoindre, en cours de route,...