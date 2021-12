La Ville de Bruxelles crée des places pour les demandeurs d'asile qui dorment devant le petit Château

La Ville de Bruxelles a loué dans l'urgence un espace d'hébergement dans un hôtel pour loger les demandeurs d'asile qui dorment devant le Petit Château, a annoncé lundi matin le cabinet du bourgmestre Philippe Close. Elle a confié la gestion du lieu à la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, qui reçoit un subside à cet effet. Le cabinet de Philippe Close explique que le bourgmestre prend cette initiative même s'il ne s'agit pas d'une compétence de la Ville dans une volonté de ne pas laisser les gens à la rue dans des conditions hivernales extrêmes.

Ce sont aujourd'hui 100 places qui s'offrent aux demandeurs d'asile dont la demande de protection internationale est en train d'être introduite. Une solution plus structurelle est par ailleurs mise sur pied, a priori dans l'ancien bâtiment Bordet, appartenant au CPAS de la Ville. Le nombre de places sera dès lors augmenté.

Les organisations humanitaires Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés BXLRefugees et la Croix-Rouge de Belgique ont lancé mercredi dernier un signal d'alarme concernant les files d'attentes de demandeurs d'asile devant l'enceinte du petit château de Fedasil à Bruxelles. Elles appelaient à la création de places d'hébergement en urgence à l'approche des conditions hivernales.

Ces quatre acteurs estiment que 150 à 200 hommes seuls se tiennent chaque jour devant le portail du petit château pour introduire une demande d'asile et bénéficier d'une place de pré-accueil. Ils dorment pour beaucoup sur place. De plus, de 50 à 80 mineurs et familles arrivent en général tôt le matin pour prendre place dans la file des personnes vulnérables, qui bénéficient d'un traitement prioritaire.