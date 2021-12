Accueil Régions Bruxelles Dossier du bois de la Cambre : Uccle attaque à nouveau Bruxelles Boris Dilliès veut par ce biais rouvrir l’ouest du bois de la Cambre à la circulation. ©BELGA Adrien de Marneffe Journaliste politique





Le contentieux divise Bruxellois et Ucclois et impacte des navetteurs du Brabant flamand et wallon. Le bois de la Cambre constitue une entrée dans la capitale, une artère de circulation entre Bruxelles et Uccle, mais aussi entre périphérie et centre-ville. Le bourgmestre...