Raclette illégale au commissariat de Molenbeek: 250 euros demandés par policier

C’est ce qu’on peut appeler une histoire belge. Elle avait fait le (bad) buzz fin de l’année 2020, il y a quasi un an. A l’époque, les repas festifs en dehors de la bulle familiale étaient interdits, crise sanitaire oblige. Une restriction au-desssus de laquelle étaient passés les policiers de garde le 25 décembre au commissariat de Molenbeek. Ils avaient organisé une raclette party dont les photos ont rapidement fuité, choquant une grande partie de la population, contrainte d’annuler les fêtes de fin d’année.

Face à ces images, le chef de corps de la zone de police Ouest décidait alors d'écarter temporairement le responsable de l'équipe de garde ce soir-là, équipe rapidement surnommée la "brigade gourmet".

Un an plus tard, le parquet de Bruxelles nous confirme que des sanctions viennent de tomber dans cette affaire. Chacun des participants, onze au total, s'est vu recevoir une proposition de transaction de 250 euros. La raclette party aura donc coûté 2.750 euros. Ça fait cher la part de fromage mais les policiers s'en sortent plutôt bien au final. S'ils avaient été poursuivis chacun comme organisateur de la lockdown party, l'amende aurait pu être bien plus salée et grimper jusqu'à 28.000 euros, soit la raclette la plus chère de l'histoire . "Conformément aux instructions du collège des procureurs, les participants à cet événement ont reçu chacun une proposition de transaction de 250 euros", conclut la porte-parole du parquet de Bruxelles. L'affaire est donc clôturée.