Accueil Régions Bruxelles Dix ans sans chauffage à l'athénée Gatti de Gamond : "ça fait des années qu’on nous fait des promesses" La semaine dernière, l’établissement a fermé ses portes deux jours. ©DR Sylvain Anciaux

L'ambiance est froide, glaciale même, depuis plusieurs semaines à l'athénée royal Gatti de Gamond, en plein centre de Bruxelles. Et pour cause, l'école est privée de chauffage depuis maintenant plus de… dix ans. L'une des deux chaudières (datant de 1975)...