Accueil Régions Bruxelles "Soudain, je n’ai plus rien vu, plus rien compris": le journaliste Eric Boever (RTBF) agressé à la manifestation anti-mesures sanitaires Il a été soigné à la clinique Saint-Michel. La RTBF a fait savoir dans la soirée de dimanche qu’elle porterait plainte. ©RTBF/BELGA J. La., I. M. et N. Ben.

Ils étaient 3 500, selon un décompte de la police, à battre le pavé dimanche pour dénoncer les mesures sanitaires et plus particulièrement la vaccination et le Covid Safe Ticket. Cet “acte III” a donc connu un...