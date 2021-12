La police ne contrôlera pas les cinémas qui resteront ouverts dimanche : "Nous n'avons pas le temps"

A Bruxelles, les cinémas Cinema Galeries, Kinograph, Cinema Palace et Vendôme ont décidé d'ignorer les mesures imposées par le Comité de concertation. Le dimanche 26 décembre, ils ne fermeront pas leurs portes et continueront à diffuser des films avec le public dans les salles. La question est de savoir si les contrôles seront effectués par la police et si les propriétaires de cinémas et les visiteurs seront contrôlés et sanctionnés. Ce n'est pas le cas.

"Nous n'avons pas le temps de contrôler les cinémas", déclare Ilse Van de keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale. "Nous devons également gérer la manifestation du secteur culturel", ajoute-t-elle.

Les cinémas de Bruxelles qui restent ouverts n'acceptent pas la décision du Comité de Concertation, car ils estiment avoir déjà suffisamment prouvé que les salles sont sûres pour le public et les employés.