Accueil Régions Bruxelles Le marché de Noël de Bruxelles, c’est fini : "Devoir partir de cette façon, ça fait mal au cœur" Après une grande affluence ce samedi de fête, le marché de Noël de Bruxelles a fermé ses portes à 22h, comme prévu. Les commerçants réagissent avec déception, incompréhension et espoir pour l'édition 2023. ©FLEMAL JEAN-LUC Romain Masquelier

22h, place de la Bourse. Les guirlandes lumineuses des chalets du marché de Noël s'éteignent. On décroche les menus des murs. On commence à nettoyer les ustensiles pour vin chaud, à ranger les savons … "C'est terminé. On n'a pas eu le choix",...