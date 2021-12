Bruxelles: 28 nouveaux radars fixes opérationnels dès février 2022, voici les emplacements

Automobilistes, vous êtes désormais avertis ! En août dernier, on vous annonçait l’arrivée de onze nouveaux radars fixes sur le territoire des zones de police bruxelloises Ouest et Midi. À ceux-ci vont s’ajouter 17 nouveaux radars qui seront opérationnels à partir de février 2022 sur les territoires de la Ville de Bruxelles, de la zone Marlow, de la zone Nord et de la zone Montgomery. Ce qui porte au total à 28 le nombre de nouveaux dispositifs répressifs installés. Voici les emplacements communiqués par Bruxelles-Mobilité et le cabinet de la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

Surtout à Bruxelles, Uccle, Etterbeek et Saint-Gilles

À Bruxelles-Ville, cinq radars sont en cours d’installation : chaussée de Haecht n°1405 et n°1696, quai des Usines à proximité de l’arrêt Mabru et de l’arrêt Dockx et boulevard de Nieuport n°17.

Dans la zone de police Marlow, quatre nouveaux radars vont être opérationnels à Uccle (avenue De Fré n°231, avenue De Fré n°62, drève de Lorraine n°41-45 et rue de Stalle n°190) et un à Auderghem (rond-point du Souverain).

Dans la zone Montgomery, c’est la commune d’Etterbeek qui rafle les cinq nouveaux radars : ils seront opérationnels dès février rue des Gaulois n°18, avenue des Nerviens n°85, avenue Eudore Pirmez n°41, avenue Victor Jacobs n°56 et avenue de la Chasse n°170.

Dans la zone de police Nord, c’est la chaussée de Haecht dans son tronçon schaerbeekois qui se voit doter de deux nouveaux dispositifs répressifs (n°234 près de l’école Émile Max et n°323 près du dépôt tram).

Dans la zone Ouest, cinq emplacements ont pour rappel été définis : chaussée de Gand n°1031(Berchem-Sainte-Agathe), avenue Josse Goffin (Berchem-Sainte-Agathe), chaussée de Gand n°726 (Molenbeek-Saint-Jean), rue Picard (Molenbeek-Saint-Jean) et avenue de l’Arbre Ballon (Jette). Dans la zone Midi, les efforts se sont concentrés sur Saint-Gilles, avec quatre nouveaux dispositifs répressifs : avenue Fonsny n°84, avenue du Parc n°33, rue Théodore Verhaegen n°32 et n°112. Un emplacement a aussi été défini à Forest (boulevard Van Haelen n°90) et un autre à Anderlecht (boulevard Sylvain Dupuis n°299).

60 nouveaux radars en deux ans

Au total, les instances régionales veulent installer 60 nouveaux radars fixes dans les deux prochaines années (les 28 nouveaux dispositifs précités compris). Un nouveau radar-tronçon, en plus de celui de la chaussée de Gand, pourrait également voir le jour ("des discussions sont en cours").

Actuellement, 90 radars fixes répressifs sont en place sur le territoire bruxellois, avec six radars-tronçons. Sept lidars sont également à la disposition des différentes zones de police et changent régulièrement de place. De nouveaux dispositifs préventifs vont également bientôt être installés.