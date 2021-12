Les trotinettes Bolt interrompent leurs services la nuit du Nouvel An

La nuit du Nouvel An est synonyme de fête, d'alcool et d'enthousiasme. Malheureusement cet agréable cocktail peut aussi parfois mener à des accidents. Pour minimiser ceux-ci, le service de location de trotinettes électriques Bolt annonce qu'aucune de ses machines ne sera en service ce soir, dès 18 heures. "Le réveillon du Nouvel An est un moment d'amusement pour de nombreuses personnes. Cependant, l'engouement festif peut parfois conduire à des comportements dangereux, tels que la conduite irresponsable des trottinettes et, dans le pire des cas, à des accidents" explique Oualid Benhammadi, Country Manager Micromobility chez Bolt en Belgique, à nos confrères de la RTBF.

Le service reprendra ce samedi, 1er janvier, à 7 heures du matin.

Dans son communiqué, Bolt rappelle que "durant le Nouvel An, un accident sur trois est causé par la consommation d'alcool. C'est ce que montre une étude de VIAS, l'Institut pour la sécurité routière. Bolt rappelle dès lors à ses utilisateurs de ne pas boire et conduire durant les fêtes".