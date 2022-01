La gare du Nord évacuée en raison d'une fuite de gaz

L'information a également été confirmée par les pompiers de Bruxelles et la zone de police de Bruxelles-Nord. "Nous demandons de ne pas se rendre dans ce secteur pour le moment", a déclaré Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord. "Nous ne savons pas combien de temps l'intervention prendra, mais au moins une heure et demie." La fuite de gaz s'est produite vers 11h00 sur un chantier situé boulevard Simon Bolivar, à proximité de la gare du Nord, ont indiqué les pompiers et la police. Il n'y a pas de blessé. Par mesure de prudence, la police a décidé de faire évacuer la gare. Par ailleurs, la circulation autour de la gare du Nord est bloquée et la police invite à ne pas se rendre dans ce secteur pour le moment.

Un périmètre de sécurité a été établi par la police. Les pompiers de Bruxelles sont également sur place, tout comme les techniciens de Sibelga qui travaillent sur la fuite.

"Les trains circulent mais des perturbations sont possibles. Quant aux véhicules de la Stib, ils ne s'arrêtent plus à la gare du Nord", a indiqué Audrey Dereymaeker. La société De Lijn a fait savoir que ses bus ne s'arrêtent actuellement plus non plus à la gare du Nord.

"Le trafic des trains a été interrompu pendant quelques minutes puis il a repris directement", a précisé Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. "À l'heure actuelle, les voyageurs peuvent descendre du train et sortir de la gare du côté de la rue d'Aerschot, mais on ne peut plus entrer dans la gare et prendre son train", a-t-elle indiqué.