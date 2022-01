Pascal Smet veut "classer le jardin de la villa De Win", le projet de 39 logements va tomber à l’eau

Un groupe de citoyens a lancé une pétition, relayée au Parlement bruxellois, pour empêcher la construction de 39 logements (55 dans le premier projet) sur le jardin de 2 743 m² qui jouxte la villa De Win, une villa art déco datant de 1907 située à cheval sur Uccle et Forest. La villa est classée mais aussi le jardin des roses adjacent.



Une demande de classement a été introduite pour classer aussi le jardin qui la borde, ce qui a suspendu la procédure urbanistique. Ils vont avoir gain de cause. "J'ai fait l'analyse du dossier. Il y a un doute, entre l'avis de l'administration et les riverains qui veulent une zone verte accessible. Car il existe une carence en espace vert dans ce quartier, pointe Pascal Smet. Dans un tel cas, il faut donner le bénéfice du doute. Je vais proposer au gouvernement bruxellois de classer tout le jardin de la villa De Win. Par conséquent, il faudra discuter avec le promoteur (Immograda) d'un dédommagement. Cela va se chiffrer en millions d'euros. Car, si on classe le jardin, bâtir devient impossible."