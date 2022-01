Conseil communal d’Evere : faute de suppléant, le siège de la N-VA revient à la majorité

L’annonce a été faite en décembre dernier. L’unique conseiller communal N-VA d’Evere, Philip Surmont, va remettre sa démission. La cause : un déménagement dans une autre localité, qui implique de facto la perte du mandat communal. La suppléante, Jacqueline Renders, a cependant décidé de ne pas reprendre le poste pour des raisons de santé selon le média néerlandophone Bruzz. Faute de suppléants, les nationalistes perdent donc le siège, qui suite au recalcul des sièges tombe dans le giron de la liste du bourgmestre.

La liste menée en 2018 par le ministre-président et bourgmestre en titre Rudi Vervoort (PS) compte désormais 17 sièges sur 33… et possède donc désormais la majorité absolue au sein de l’hémicycle everois. Un changement qui ne remet cependant pas en cause la cohabitation avec Défi au sein du collège.

C'est l'ancienne échevine Dominique Clajot (PS) qui reprendra le siège de la N-VA à l'occasion du prochain conseil du 27 janvier. Membre du collège entre 2008 et 2018, avec notamment comme matières l'enseignement, la culture et les crèches, l'Everoise de 62 ans avait souhaité au dernier scrutin se retirer de la vie politique pour se consacrer à sa famille, et s'était présentée en fin de liste. "Je ne m'attendais pas à retourner au conseil. Mais j'ai été candidate et j'assume, je ferai mon travail." "Le conseil communal se renforce avec une élue qui a de l'expérience. En tant qu'ex-échevine, elle apportera une parfaite connaissance du terrain everois et des dossiers locaux", se réjouit le bourgmestre f.f. Ridouane Chahid (PS).

Cette perte de siège a une grande résonnance pour un parti comme la N-VA, très peu implanté à l’échelle communale. Le parti de Bart De Wever ne dispose donc plus que de six élus locaux sur l'ensemble de la Région bruxelloise : un élu à Bruxelles-Ville, un à Anderlecht, un à Ganshoren, un à Berchem-Sainte-Agathe, un Jette et un à Molenbeek-Saint-Jean. À l’échelle régionale, la N-VA compte pour rappel trois parlementaires bruxellois.