Les gardiens de la paix en grève ce mardi à Forest: "Certains n'ont pas de local où se changer"

Suite à un début d'incendie dans leur local il y a plus d'un mois, les gardiens de la paix de Forest n'ont pas retrouvé un lieu propre à eux qui soit stable et confortable. Mercredi, jeudi et vendredi, les 23 agents ont marqué un arrêt de travail de cinquante minutes, mais demain, ils seront en grève. "

Certains n'ont pas de local où se changer, ils sont obligés de faire leur service en civil s'ils ne veulent pas se changer dans la rue" déplore Frédéric Van Keer, délégué permanent CGSP à la commune de Forest, et d'ajouter que voilà plus d'une semaine et demie. Du côté du cabinet de l'échevine de la prévention et de la cohésion sociale Fatima El Omari (PS), on nie ces propos. "Trois locaux avec chauffage et boissons chaudes ont été mis à disposition la semaine dernière dans des bâtiments de la commune pour les gardiens de la paix. Il y a peut-être eu un jour de flottement, mais pas une semaine et demie."

Une réunion pour fixer les problèmes ce mardi



Ce mardi matin, pendant que les gardiens de la paix seront en grève, une réunion sera organisée entre les syndicats et la commune qui a déjà trouvé une solution temporaire. En effet, des locaux auraient été dégagés Avenue du Général Dumonceau, dans les anciens locaux du moniteur automobile, désormais acquis par la commune. La confirmation devrait être actée après la visite lors du CPPT de ce mardi.

Néanmoins, Frédéric Van Keere estime que l'on "ne peut pas admettre de telles conditions de travail à Bruxelles. (...) Chacun a des droits et des devoirs à respecter." Des devoirs que la commune estime avoir respectés, "on a pris les choses en main" communique le cabinet El Omari, mais semble néanmoins comprendre les actions syndicales menées en front commun par la CGSP, la CSC et le SLFP. "On jugera demain après la réunion, si la grève se poursuit ou non, pour déterminer si les agents sont de bonne ou mauvaise volonté."