Abattage rituel : le retour des divisions dans la majorité bruxelloise

Le débat avait déjà divisé le gouvernement bruxellois cet été. Bernard Clerfayt, ministre (DéFI) en charge du Bien-être animal, avait alors regretté le blocage d’Ecolo et du PS. Sans accord gouvernemental en octobre dernier, le sujet avait été remis au parlement.

Aujourd’hui, la proposition d'ordonnance, cosignée par les députées Carla Dejonghe (Open VLD) et Lotte Stoops (Groen), annonce une nouvelle session de tensions au sein de la majorité bruxelloise.

"Il est certain que cette question de l'obligation de l'étourdissement avant l'abattage est un sujet sensible en Région bruxelloise, je me réjouis donc que nous puissions porter le débat au sein de l'assemblée parlementaire tout comme cela a été le cas en Flandre et en Wallonie." annonce Jonathan de Patoul. La députée Carla Dejonghe assure avoir travaillé sur un texte "prévoyant une exception dans le cadre des rituels religieux permettant un étourdissement réversible" par exemple par électronarcose, un procédé qui étourdit l'animal grâce à un courant électrique mais qui permet une reprise de conscience au bout de quelques minutes.



Pour rappel, l’étourdissement avant l'abattage est déjà obligatoire en Flandre et en Wallonie. La Cour constitutionnelle a validé ces deux décisions. En Wallonie, le texte avait été voté par Ecolo et le PS.

Le PS monte déjà au créneau

Cette fois les débats risquent d'être plus houleux. Ridouane Chahid, chef du groupe PS au parlement bruxellois "s'étonne du geste posé et initié par le groupe DéFI qui prend dès lors la responsabilité des éventuelles tensions qui pourraient naître au sein de la majorité lors de ce débat." Il accuse ainsi "une attitude irresponsable [...] Force est de constater que depuis quelques mois la loyauté n'est plus vraiment un mot qui a de la valeur pour le Groupe DéFI."

Le PS déplore qu’un débat plus large sur le bien-être animal ne soit pas ouvert et dit s'inquiéter pour l’emploi. L’abattoir d’Anderlecht est le seul de la région mais aussi le dernier de Belgique à ne pas réaliser d’étourdissement avant l’abattage rituel. Paul Thielmans, porte-parole du site, confiait à nos confrères du Soir en octobre dernier que l’interdiction de l’abattage sans étourdissement menacerait entre 200 à 300 emplois directs et indirects.

Le texte porté par DéFI, Open VLD et Groen, devrait être débattu "dans les prochains mois".