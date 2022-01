Grève des taxis à Bruxelles : le tunnel Léopold II fermé en direction du Midi

Ils avaient prévenu, ils tiennent parole. Les taxis bruxellois manifestent ce jeudi matin dans la capitale.

Bruxelles Mobilité indique que l’entrée du tunnel Léopold II est bloquée par son entrée du côté Charles Quint en direction de la gare du Midi. D’autres actions de blocages sont attendues, notamment du côté de la Petite Ceinture.





Pour rappel, cela fait des mois que le ton monte dans la capitale autour de la question du transport rémunéré de personnes, et en particulier entre les chauffeurs de taxis "traditionnels" et les conducteurs utilisant des applications comme Uber et Heetch.

En novembre dernier, à la suite d'une décision de justice, Uber a fermé ses services à Bruxelles, privant des centaines de conducteurs de leurs revenus habituels. Dans la foulée, après moult tergiversations, le gouvernement bruxellois a approuvé une "ordonnance sparadrap" permettant aux chauffeurs Uber bruxellois de continuer d'exercer le temps de mettre en place le tant attendu "plan taxi" réformé.

Mais c'est justement l'application de cette solution temporaire qui suscite aujourd'hui des indignations, du côté des taximen mais aussi des chauffeurs LVC, qui critiquent le fait que des chauffeurs sous licence wallonne et flamande prennent encore des courses à Bruxelles.