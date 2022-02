Deux commerçants bruxellois maîtrisent un homme qui venait de braquer une pharmacie

Hier après-midi, la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles a pu compter sur la vigilance et le courage de deux commerçants bruxellois. Les policiers ont en effet interpellé un suspect d'un vol à main armée survenu dans une pharmacie à Bruxelles. "Une collaboratrice se trouvant au comptoir s'est trouvée face à face avec le voleur, qui a montré un grand couteau de cuisine et a exigé le contenu de la caisse. Par la suite, le voleur a voulu plus d'argent et, après que la collaboratrice se soit exécutée, le voleur a tenté de prendre la fuite à pied", explique la police.

"À ce moment-là, deux commerçants voisins, alertés du vol en cours par un témoin, sont entrés dans la pharmacie. Ils se sont tout de suite rués sur le voleur, et ce faisant ont réussi à le maîtriser en attendant l’arrivée d’une patrouille de police. Lors de cette altercation, l’un des commerçants intervenants a été légèrement blessé, mais il ne s’est pas avéré nécessaire de le transférer à l’hôpital."

Le suspect a été transféré au commissariat pour audition, le couteau de cuisine a été saisi et le butin a pu être restitué à la victime. Le suspect, connu de la police, était sous surveillance électronique. De surcroît, l'enquête a permis de lier le particulier à un vol antérieur commis dans la même pharmacie en septembre de l'année dernière. L'homme a avoué le vol du 26 janvier, mais a nié son implication dans le premier vol. Après audition, il a été mis à la disposition du parquet.