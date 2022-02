Philippe Close sermonne le Drug Opera et reçoit Haron, le mannequin non binaire expulsé du restaurant

Suite à un communiqué de presse distribué ce mardi soir, la Ville annonce condamner l'incident transphobe survenu au Drug Opera et rappelle sa volonté d'une Ville et de commerces accueillant pour tous.

Selon le bourgmestre Philippe Close (PS), "Bruxelles doit poursuivre son objectif à être une ville où chacun, quelque soit son orientation, trouve sa place et où aucune discrimination n'est tolérée. L'important n'est pas d'où on vient ou ce que l'on est, mais ce qu'on fait ensemble."

"Nous avons rencontré le commerçant du Drug Opera pour lui signifier notre réprobation quant à l'incident relayé sur les réseaux sociaux. En tant qu'échevin des affaires économiques, notre but est de faire des commerces bruxellois des lieux accueillant pour tous", explique l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI).

"Le traitement réservé à cette personne est tout simplement honteux. En tant qu'échevine de l'égalité des chances, j'apporte tout mon soutien à la victime !Je suggère à la direction de l'établissement de former son personnel à la diversité. Bruxelles est une ville par essence inclusive et cosmopolite... et fière de l'être !Ce fait divers confirme (bien que ce soit loin d'être nécessaire) que nous avons encore beaucoup de travail pour que l'inclusion et le respect de l'altérité deviennent des réalités", ajoute Lydia Mutyebele (PS), échevine de l'Egalité des Chances.

Cependant, la Ville ne fait pas état d'une sanction à l'encontre du Drug Opera dans son communiqué.