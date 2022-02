Les proches de l'ancien bourgmestre de Bruxelles Freddy Thielemans lui ont rendu un dernier hommage samedi

La cérémonie pouvait par ailleurs être suivie en ligne, via une retransmission effectuée par la Ville de Bruxelles. Les amis de Freddy Thielemans se sont succédé devant son cercueil, entouré de fleurs et d'une statue de Manneken Pis ceinturé de l'écharpe maïorale, pour raconter le personnage qu'était le défunt. Ils ont cédé la place, en fin de cérémonie, aux membres de la famille du bourgmestre socialiste, pour quelques mots plus intimes.

Tous ont souligné son énorme engagement politique, lorsqu'il était à la tête de la capitale de la Belgique, ainsi que son humanisme, son humilité et sa joie de vivre.

De nombreuses personnalités bruxelloises étaient présentes, ainsi que plusieurs membres du parti socialiste, notamment l'actuel bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, le Ministre-Président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort, le président du PS, Paul Magnette, le Ministre-Président de la Région wallonne, Elio Di Rupo, la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux, et la ministre de l'Intégration sociale, Karine Lalieux.

L'hommage à Freddy Thielemans s'est achevé par de longs applaudissements.

Ce dernier est décédé le 29 janvier, à l'âge de 77 ans, à la Résidence Les Églantines à Neder-over-Heembeek. Depuis cinq ans, Freddy Thielemans était diminué en raison d'une lésion à la tête, après une chute dans les escaliers à son domicile. Membre du PS, il a été bourgmestre de Bruxelles pendant plus de 10 ans, entre 2001 et 2013.