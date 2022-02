Bilan des intempéries à Bruxelles : arbres déracinés, sept chaussées inondées, dégâts des eaux...

À Bruxelles, comme ailleurs dans le pays, ce dimanche a été synonyme de rafales de vent et de pluie. Les pompiers de la capitale ont été appelés à plusieurs reprises. Au total, huit arbres ont été déracinés. Un arbre est d’ailleurs tombé sur un véhicule, à Uccle (rue des Cabris).

Sept chaussées, dont notamment le boulevard Industriel et l’avenue de Tervueren au niveau du musée du tram, ont été inondées à cause d’avaloirs bouchés, et ont nécessité une intervention des hommes du feu bruxellois.

Quatre interventions ont également eu lieu chez des particuliers pour des problèmes d’infiltration d’eau. Quatorze autres sorties ont concerné divers objets emportés par le vent, nous apprend le porte-parole des pompiers bruxellois.