Plusieurs chantiers sur les routes bruxelloises pendant les congés de détente: voici les zones à éviter

La réalisation d'aménagements cyclables et de sécurité routière rue Belliard et rond-point Montgomery notamment auront un impact important sur la circulation. Rue Belliard, la bande de gauche sera transformée en aménagement trottoir-piste cyclable séparée. "De cette façon, l'espace étroit, qui existe actuellement du côté nord pour les cyclistes et les piétons" sera élargi. Ils disposeront dorénavant d'espaces séparés de chaque côté de la voirie.

"L'aménagement constitue un test de mobilité qui sera évalué dans les prochains mois en termes de flux piétons, cyclistes et congestion automobile. Si le test se passe bien, l'objectif est d'utiliser cette nouvelle situation comme base pour le réaménagement définitif de la rue Belliard", précise Bruxelles Mobilité.

Pendant les travaux, qui auront lieu du 28 février au 4 mars, les deux bandes de gauche de la rue Belliard entre la petite ceinture et la rue Van Maerlant seront inaccessibles.

Du côté du rond-point Montgomery, la piste cyclable sur la voie latérale sera prolongée afin que les cyclistes puissent faire le tour de la place entière sur une piste à double sens. La bande intérieure du côté de la fontaine sera supprimée et une bande suggérée pour les vélos sera ajoutée à la bande extérieure.

"Cet aménagement constitue un test de flux dans le cadre du réaménagement complet du rond-point dont la demande de permis d'urbanisme devrait être introduite par la Région d'ici la fin de l'année 2022", indique Bruxelles Mobilité. Ces travaux auront lieu du vendredi 25 février 20h au mardi 1er mars à 6h. Le rond-pont sera totalement fermé pendant les interventions, seule la circulation des trams sera maintenue.