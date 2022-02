Région bruxelloise : voici les emplacements des Lidars jusqu’au 24 février prochain

Schaerbeek, Laeken, Jette… Sept radars verbalisent dans le Nord et le Sud de la capitale.

Comme chaque jeudi, la "valse des Lidars" a eu lieu en Région bruxelloise. Les sept radars temporaires ont été déplacés aux quatre coins de la ville-région, et ils resteront en place jusqu’au 24 février prochain.

Ce sont surtout le Nord et le Sud de la Région qui sont concernés.

Au Nord, on retrouve des Lidars à Schaerbeek (avenue Charles Gilisquet), à Laeken (rue Émile Delva, à proximité du Aldi) et à Jette (avenue Charles Woeste, entre le parc Huybrechts et l'église Notre-Dame-de-Lourdes).

À Anderlecht, un Lidar a été installé sur l'avenue du Luizenmolen. Plus au Sud de la Région, ça flashe (comme très souvent) sur le viaduc Herrmann-Debroux : un Lidar est en place après Beaulieu en venant de Delta. Radar également sur l'avenue de Tervueren : ceux qui ne respectent pas la limitation de 50 km/h seront verbalisés dans le virage accidentogène, en direction de Montgomery. Enfin, à Auderghem, les amendes tombent également sur la chaussée de Tervueren tout près du parc du Rouge Cloître.