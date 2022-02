Plan taxi: validé en deuxième lecture, le projet d'ordonnance taxis est envoyé au Conseil d'État

Le texte va à présent être envoyé au Conseil d'Etat pour avis, a indiqué jeudi le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort. À son retour, le texte sera une nouvelle fois examiné et, le cas échéant, adapté en fonction de l'avis remis avant d'être envoyé au parlement. Le projet de réforme du secteur des services de transport rémunéré de personnes annoncé depuis plusieurs mois a fait l'objet d'une concertation avec les secteurs concernés.

Il poursuit quatre objectifs: améliorer la qualité du service offert aux clients; unifier le secteur sous un cadre légal commun; réglementer les plateformes de réservation: protéger l'économie locale.

Le projet établit une distinction entre les taxis de station, soit les taxis classiques identifiables avec leur « spoutnik », dont les prérogatives permettent de profiter des places de stationnement réservées et des voies prioritaires et les taxis de rue correspondant à l'activité développée par les plateformes, dont le maraudage électronique est le principal mode de réservation. Celles-ci seront soumises à des licences et donc des conditions d'exploitation, comme par ailleurs les taxis classiques.