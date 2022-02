À Bruxelles pendant le congé de carnaval? Voilà 5 sorties pour toute la famille

Si vous vous baladez à Bruxelles durant ces congés de carnaval, vous risquez d’y croiser un petit prince, un grand empereur, des pirates, un cow-boy et un indien. On vous guide pour que vos kets soient certains de les rencontrer…

Expo princière pour un petit de 75 ans

Une expo majeure qui devrait rameuter pas mal de familles belges s’ouvre ce 25 février à Brussels Expo. Elle est consacrée au Petit Prince, personnage en complet vert né de la plume de Saint Exupéry. Vous le savez: la vie de l’auteur elle-même est un roman. Le Français a été aviateur, reporter et combattant de guerre avant d’être écrivain. Ce destin est raconté par la voix de sa mère et appuyé de ses objets personnels. Plongée ensuite dans le livre. L’idée est d’immerger le visiteur dans les dessins, reproduits grandeur nature. Leur poésie est magnifiée par des sculptures flottantes. De quoi "lire" autrement ce best-seller de 75 ans, traduit en 457 langues et dialectes.

+ "Antoine de Saint Exupéry. Le Petit Prince parmi les Hommes", expo jusqu’au 30/06/2022 au Palais 2 de Brussels Expo, place de Belgique 1, 1020 Bruxelles. 10-17€, gratuit -6 ans.

Explorez les musées en pirates ou détectives

60 musées de Wallonie et Bruxelles s’allient à Marmaille & Co pour colorer les vacances de vos kets. En 2022, chaque congé aura son thème au programme de l’action "Viens t’a (musées)!". Celui de ces vacances de carnaval: "Explor’action masquées", forcément. à Bruxelles, plusieurs lieux embrayent.

Au Musée Belvue

, on peut venir déguisé pour découvrir les carnavals belges;

au Centre Belge de la Bande Dessinée

(CBBD), c’est l’expo "Bulle de Louvre" qui retrace le destin du musée dans le 9 art;

au Train World

, les Hercules Poirot en herbe recherchent le diamant du Sultan;

au Musée de la Banque

, on se déguise en pirate et on crée des billets personnalisés;

au Coudenberg

enfin, on donne un coup de main à Charles Quint (lire ci-dessous). Et d’autres musées du Brabant wallon, de Namur, du Hainaut, du Luxembourg et de Liège embrayent aussi. Les carnavals sont annulés mais vos enfants pourront quand même se déguiser!

+ "Viens t’a (musées)! pendant les congés de détente", toutes les infos sur les activités des musées partenaires en ligne.

La vague Anima déferle sur Flagey

©Anima

Le festival Anima, c'est l'incontournable rendez-vous ciné de ce congé. L'événement revient en présentiel à Flagey avec 24 longs-métrages et plus de 200 courts, dont une flopée s'adresse à vos kets dès 3 ans. Ils y rougiront ainsi avec un panda roux, voltigeront avec une voleuse punk, fricoteront avec les humains dans la peau d'une princesse dragon à la chevelure verte, se blottiront dans les bras d'une maman gorille, s'envoleront au paradis des souris, partiront en vacances avec Cowboy et Indien ou visiteront une étrange ville enfumée main dans la main avec… une poubelle. Les adultes aussi sont chouchoutés puisqu'une quinzaine de longs-métrages inédits, du plus réaliste au plus psychédélique, arrivent directement à Flagey depuis le Japon, la Roumanie, les USA, le Brésil ou la Tchéquie. Notre sélection à nous est par ici. + "Anima", jusqu'au 6 mars à Flagey et au Palace.

Fantômes du passé au Coudenberg

Charles Quint établit un jour de Bruxelles l’une de ses cours et, outre l’Ommegang, le Coudenberg reste la meilleure façon de s’en souvenir. Comme chaque printemps, l’ancien palais impérial retourne 5 siècles en arrière et redevient ce lieu où vivaient chevaliers, archères, pages et courtisanes. Mais pas de bol: le petit Charles Quint a perdu le code de son coffre au trésor: vos kets doivent donc l’aider à tenir son rang. Accueillis avec un sac à dos qui contient un déguisement et le matériel d’un jeu de piste, les voilà partis dans les vestiges… Mais le mystère concerne aussi les parents puisque les fantômes d’un banquet de 1521 rôdent encore près du lieu d’un crime. Pour en découvrir les rouages, un "Murder Mystery Game" vous est proposé.

+ "Vacances au Coudenberg". Jeu de piste souterrain (5 à 8 ans) du 26/02 au 6/03, 10/4€, réservation obligatoire. Murder Mystery Game, mardi 1/03 et jeudi 3/03, de 18 à 22h (et aussi 7 et 14/04), à partir de 16 ans.

Pistez les lettres dans Saint-Gilles

Durant le premier confinement, l’artiste Maria Dukers prenait l’air comme elle pouvait, dans les rues de Saint-Gilles. En se promenant autour de chez elle avec son fils qui apprenait à lire, elle lui fait déchiffrer les mots sur les façades, les enseignes, les vitrines. L’idée du parcours poétique est née! Celui-ci est mis en place dans la zone entre Barrière, Parvis, Morichar et la rue de la Source. Dénichez votre joli plan au Jacques Frank ou à la Biblio Saint-Gilles et mettez-vous en route: des mots en français et néerlandais se sont déposés sur les devantures des lieux indiqués. Quand vous les aurez tous récoltés, ils s’agenceront pour former la phrase d’un poème de Prévert.

+ "Qui cherche trouve dans les rues de Saint-Gilles", plans à retirer au Jacques Frank ou à la Biblio Saint-Gilles.

Et pour les grands?

©Elzo Durt / LaVallée / Volcom

Pas question de rester chez soi alors qu'on respire enfin. Les amateurs de classique gagneront Bozar pour le premier festival Shostakovich du Belgian National Orchestra (5 concerts au programme jusqu'au 27/02). Pour les folkeux, direction le See U aux casernes d'Ixelles pour le Winterfolk(concerts, littérature, bouffe en circuit court…) qui se décrit comme "à la croisée de la musique, de l'impro et… de la fondue" (26 et 27/03). Les garage rockeurs préféreront, c'est sûr, l'expo de l'illustrateur collagiste bruxellois Elzo Durt à LaVallée (jusqu'au 13 mars).