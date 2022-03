Les riverains du quartier Schuman demandent l'annulation du projet de rond-point au Conseil d'Etat

Comités de quartiers et commerçants s'unissent et vont au Conseil d'Etat pour l'annulation pure et simple du projet de reconstruction du rond-point Schuman.

Il y a quelques semaines, Etterbeek annonçait renoncer à porter l'affaire au Conseil d'Etat, alors aujourd'hui, ce sont les riverains qui s'en chargent, annonce La Capitale. Si les plaignants ne sont pas contraire à l'idée de refondre le fameux rond-point, ils estiment que l'infrastructure ne répond pas aux attentes et besoins du quartier et de ses habitants.

Pour eux, le projet "reste ancré dans la manière exclusive d'avant crise", dénonce Nicole Dujacquière de l'association des commerçnats Jean Monnet à La Capitale. Plus que le rond-point en lui-même, c'est également le plan de circulation des rues avoisinantes qui fait débat. Plusieurs associations et commerçants se plaignent du fait qu'une telle réforme scinde le quartier, et constitue une obstruction aux liens inter-quartiers, aussi bien qu'aux manifestations, récurrentes dans cet arrondissement.

Les citoyens demandent donc au Conseil d'Etat d'annuler le permis déjà délivré et demandent à être intégrés à l'élaboration du projet. Il souhaitent lui donner un côté plus humain, respectueux des différents usages et du paysage.