Manifestation en faveur des Ukrainiennes au cœur des institutions européennes à Bruxelles

Les manifestants et manifestantes se tenaient derrière une grande banderole portant le message "We #standwithUkraine" (Nous sommes au côté de l'Ukraine). Un grand drapeau ukrainien était également brandi. Les couleurs nationales bleue et jaune étaient reprises sur différentes pancartes, sur lesquelles étaient écrits des messages comme "Stop Poutine", "Help Ukraine" (Aidez l'Ukraine) ou "Please peace" (La paix s'il vous plaît).

Ce rassemblement a été organisé par Together 4 Freedom, une coalition de mouvements pro-démocratie issus des communautés ukrainienne, iranienne, vénézuélienne, cubaine, ouïghour et nicaraguayenne.

"On a parlé des femmes qui résistent en Ukraine aux côtés des hommes", a expliqué un manifestant iranien. "Des femmes iraniennes sont venues exprimer leur solidarité avec les Ukrainiennes. Pour celles qui veulent fuir les combats, on demande que des couloirs humanitaires soient mis en place vers les pays européens, non pas vers la Russie comme Vladimir Poutine le propose."

L'association Promote Ukraine a rappelé ses revendications. Elle demande à fermer le ciel ukrainien notamment pour assurer la protection des sites nucléaires, à sécuriser les couloirs humanitaires, à élargir l'exclusion du système Swift à l'ensemble des banques russes, et à imposer un embargo sur les importations de pétrole et gaz russes.