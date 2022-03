Les bus et trams De Lijn désormais indiqués en temps réel sur Google Maps en Flandre et à Bruxelles

Les usagers et usagères des bus et trams De Lijn pourront désormais suivre le trajet de ces véhicules en temps réel sur Google Maps et ainsi être informés d'un éventuel retard, a annoncé mercredi la compagnie de transports en commun flamande.