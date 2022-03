La fouille du bâtiment du Centre culturel et scientifique de Russie à Saint-Josse-ten-Noode s'est avérée négative, selon la zone de police Bruxelles-Nord, lundi vers 13h30.

Alerte à la bombe au Centre culturel et scientifique de Russie à Saint-Josse-ten-Noode: la fouille est négative

Plus tôt dans la matinée, le bâtiment a été évacué après une alerte à la bombe. "Rien de suspect n'a été découvert", a déclaré la police. Lundi vers 10h25, celle-ci a reçu un appel pour une alerte à la bombe devant le bâtiment du Centre culturel et scientifique de Russie, rue du Méridien à Saint-Josse-ten-Noode. Elle a alors décidé de procéder immédiatement à l'évacuation du bâtiment et de prier toute personne d'éviter le secteur.

Les dix personnes qui se trouvaient à l'intérieur ont été prises en charge le temps que la police fouille le bâtiment.