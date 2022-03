Le métro 5 toujours interrompu entre Mérode et Hermann-Debroux: "La circulation ne sera pas rétablie avant mercredi matin"

Une interruption de cette ampleur est exceptionnelle sur le réseau de métro bruxellois. Depuis 5h du matin, la circulation du métro 5 est toujours interrompue entre les stations Mérode et Hermann-Debroux.

Lors du premier trajet ce lundi matin, une rame de métro s'est retrouvée bloquée dans la station Pétillon à cause d'une inondation qui a fait bouger les voies et a rendu impraticable le passage des véhicules. "La rame qui était bloquée a été dépannée. Le service technique détermine à présent les dégâts", nous explique la porte-parole de la Stib.

Des bus de remplacement jusqu'à mercredi

Des métrobus prennent en charge les voyageurs entre Mérode et Hermann-Debroux pour effectuer la correspondance via les arrêts Thieffry, Pétillon, Hankar, Delta, Beaulieu, Demey et le terminus Herrmann-Debroux.

"La circulation ne sera pas rétablie avant mercredi matin", confirme la Stib. En d'autres termes, aucun métro ne circulera sur le tronçon actuellement à l'arrêt avant le début du service de ce mercredi et les bus de remplacement continuent leur service. "La réparation prend du temps. Il n'est pas possible de prédire quand la situation sera rétablie. La priorité est la sécurité du personnel et des voyageurs. On ne va pas faire circuler un métro si on n'est pas sûr à 100% qu'il n'y a pas de danger", assure la porte-parole de la société régionale de transport.