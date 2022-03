Le Palais 8 du Heysel a ouvert ses portes aux réfugiés ukrainiens (PHOTOS ET VIDEOS)

Alors que le site de Bordet, ouvert par l'Office des étrangers, ne convenait pas pour accueillir l'important nombre de réfugiés provenant d'Ukraine, les autorités ont décidé de leur ouvrir les portes du Palais 8 de Brussels Expo au Heysel.

Depuis ce lundi matin, les réfugiés ukrainiens peuvent donc s'enregistrer dans le but de recevoir une attestation de protection temporaire. Grâce à celle-ci, il pourra bénéficier d'une "Carte A", valable un an. Elle lui permettra d'avoir accès au marché du travail, à l'hébergement, à l'enseignement et à la formation professionnelle.

Pour rappel, deux millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis que Vladimir Poutine a décidé d'envahir son pays voisin.