Après trois jours de perturbations, le métro 5 circulera normalement dès ce jeudi matin: "Nos équipes ont travaillé jour et nuit"

Fin d'une perturbation exceptionnelle et d'un long et impromptu chantier de réparation. Dès ce jeudi matin, le métro de la ligne 5 circulera sans interruption entre Érasme et Herrmann-Debroux. "Dès le premier service, le métro fonctionnera normalement", nous confirme la porte-parole de la Stib.

Ce lundi, une canalisation d'eau aux alentours de la station Pétillon a cédé à cause d'un joint défectueux. L'eau s'est alors répandue dans la station et a déformé le dispositif des voies. Une rame du premier service du lundi a été immobilisée et les dégâts des eaux se sont avérés conséquents. "C'est un chantier très compliqué, mais nos équipes ont travaillé jour et nuit pour rétablir la situation", explique la porte-parole de la société régionale de transport.

Ce chantier a eu de fortes répercussions sur les navetteurs. La circulation des métros a en effet été interrompue ce lundi et mardi entre Mérode et Herrmann-Debroux, et ce mercredi entre Mérode et Delta.