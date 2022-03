Il s’agit du plus grand rassemblement annuel de guides et de scouts en Belgique.

Après une annulation et une édition virtuelle suite au Covid, les 24 heures vélo du Bois de la Cambre sont de retour. La 36ème édition de l'événement aura lieu les samedi 26 et dimanche 27 mars prochains au cœur de Bruxelles.

Il s’agit du plus grand rassemblement annuel de guides et de scouts en Belgique. A cette occasion, le Bois de la Cambre est transformé en piste de cyclisme. Près de 10.000 jeunes, âgés de 8 à 25 ans et issus de tous les horizons, sont attendus dans la capitale.

Le principe des 24 heures vélo est simple : chaque section (allant de 10 à 70 personnes) inscrit un (ou plusieurs) vélo(s) qui devra parcourir un maximum de fois le circuit asphalté qui encercle le lac du Bois de la Cambre. Pour ce faire, les jeunes coureurs se relaient tout au long du week-end. Au total, l’ensemble des participants parcourront près de 100.000 kilomètres, soit 2,5 fois le tour de la planète !

"Pas de doute, la condition physique des jeunes participants est mise à rude épreuve. Les coureurs devront faire preuve d’abnégation pour passer outre les conditions météorologiques, la fatigue et les pépins mécaniques", expliquent les organisateurs via un communiqué de presse.

A l’issue de la course, trois classements sont établis : vélo « vitesse scouts » (garçons), vélos « vitesse guides » (filles) et vélos « vitesse folkloriques ». Ces derniers prennent la forme de grands chars constitués de vélo soudés. Ils sont recouverts de papier mâché, de planches, de plastique… et décorés en fonction du thème de l’édition. Cette année, le thème est "Les contes de Shéhérazade".

L’organisation tient par railleurs à rappeler qu’il s’agit d’un évènement où alcool, drogues et boissons énergisantes sont totalement proscrits. "Des équipes de surveillance veilleront au respect de cette consigne et nous demandons à tous les visiteurs de nous à préserver le caractère familial de l’évènement", expliquent-ils.

Cet événement entraînera par ailleurs une perturbation du trafic. Il est donc vivement conseillé d’éviter les abords du Bois de la Cambre dès le vendredi 25 mars 2022. La circulation sur le tronçon avenue de Boitsfort-avenue du Brésil (boucle Sud) sera fermée dès 20h. Les chaussées de la Hulpe et de Waterloo risquent donc d’être encombrées en soirée le vendredi 25 mars 2022. Au niveau de la STIB, le bus 41 empruntera son itinéraire week-end dès le vendredi 25 à 10h.